Losgaan op het Chasséveld tijdens Dancetour: 'Breda is dancehoofdstad van Nederland'

BREDA - Het Chasséveld in Breda gaat los tijdens Dancetour. Ruim tienduizend dance-liefhebbers luiden daar naar verwachting hun pinsterweekend in, met onder andere Mental Theo en The Partysquad.

Het evenement heeft zijn koers onlangs veranderd. "We programmeren steeds breder, om het evenement laagdrempeliger te maken", vertelt Farah Florijn van de organisatie. "Daarom hebben we ook wat meer 'urban' muziek, zoals The Partysquad."

LEES OOK: Pinksterweekend vol activiteiten



Vrije val

Het festivalterrein is dit jaar flink veranderd. Zo is er een tweede podium. "Dat is een speciaal hoekje voor de echte technofans", vervolgt Florijn. Daarnaast kun je als bezoeker een vrije val maken vanaf een toren op het festivalterrein. "Breda is toch wel de dancehoofstad van Nederland."

Zondag vinden optredens plaats van onder andere Bizzey, Joshua J, Benny Rodrigues en Lucas & Steve. De poorten gingen om 13:00 uur open. Het feest gaat tot 21:30 uur door.

Gratis

In 2004 was het evenement voor het eerst in Breda. Het gratis toegankelijke festival trekt jaarlijks langs verschillende steden. Afgelopen mei vond Dancetour Tilburg plaats.