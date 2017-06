Wéér een dagje knallen in Erp: tienduizenden festivalgangers naar 7th Sunday

ERP - Het gras op festivalterrein De Roost in Erp is amper bijgekomen of het mag zich alweer opmaken voor het gestamp van tienduizenden uitzinnige festivalgangers. Zaterdag vond Harmony of Hardcore plaats op de weide en zondag houdt het dansen vrolijk aan tijdens 7th Sunday.

Het festival trekt zondag 40.000 bezoekers en is ieder jaar steevast uitverkocht. In tegenstelling tot Harmony of Hardcore is het spectrum aan muziek op 7th Sunday breed. Zo staan onder meer Axwell, Yellow Claw, Kraantje Pappie en Martin Solveig op de podia.



Maar ook hardstyle komt aan bod in de line-up met artiesten als B-Freqz, Brennan Heart en Atmozfears. In totaal zijn er twaalf area’s. De volledige line-up is hier te vinden.