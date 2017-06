Mysterie na het tanken: auto verdwenen, maar sleutels liggen nog bij de pomp

BOERDONK - Hoe kan je wegrijden na het tanken, zonder je autosleutels te gebruiken? De politie Gemert-Bakel en Laarbeek staat voor een raadsel nadat iemand na het tanken zijn autosleutels, tankdop en een fles whisky achterliet, maar er vervolgens geen auto in de buurt was.

De politie schrijft op Facebook dat iemand bij een benzinepomp in Boerdonk de tankdop inclusief de autosleutels vond. "Wat het nog vreemder maakt is de aanwezigheid van de aangebroken fles whisky", meldt de politie. En dat er dus geen auto meer stond.



"Kwam u er vanmorgen achter u iets mist? Bel dan 0900-8844", raadt de politie aan. De tankdop en de sleutels van de Peugeot liggen op het politiebureau in Veghel.



Auto zonder tankdop

Mensen die meer weten of een Peugeot zonder tankdop zien rijden, kunnen ook de politie bellen om te helpen het raadsel op te lossen