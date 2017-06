Feestavond camping Schijf loopt uit de hand: één arrestatie, drie gewonden

Drank maakt meer kapot dan je lief is, ook in Schijf (foto: archief).

SCHIJF - Een feestavond op camping De Witte Plas in Schijf is zaterdagavond uit de hand gelopen. De gealarmeerde politie kreeg al snel in de gaten dat er sprake was van een gespannen en grimmige sfeer waarbij drank in het spel was.

Er is één man, een 28-jarige inwoner van Geertruidenberg, aangehouden. Mensen die de politie sprak, wezen hem als aanstichter aan. Bij de arrestatie ging hij, onder invloed van alcohol, nogal tekeer. De verdachte zei dat hij zelf eveneens klappen had gekregen.



Drie gewonden

Bij de grote vechtpartij raakten drie mensen lichtgewond. Ze hebben aangifte gedaan van eenvoudige mishandeling. Het is volgens de politie lastig te achterhalen wat er precies is gebeurd, omdat veel mensen dronken waren die avond. De melding van de problemen kwam tegen elf uur binnen.



Een politiehond was nodig om in het nauw gebrachte agenten te ontzetten.