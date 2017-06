Vliegtuig Transavia wijkt uit van Eindhoven Airport naar Schiphol

EINDHOVEN - Een vliegtuig van Transavia is zondag vlak na het opstijgen vanaf Eindhoven Airport uitgeweken naar Schiphol. Het toestel kwam in aanraking met een zwerm vogels en vloog daarom door naar Schiphol voor een inspectie. Het vliegtuig was onderweg naar Palma de Mallorca.

Dat het toestel uitweek naar Schiphol heeft volgens Transavia twee redenen. "We doen na zo'n incident altijd een inspectie. Het was makkelijker om dat op Schiphol te doen. Bovendien stond daar ook een reservetoestel klaar, mocht na de inspectie blijken dat er dingen niet goed waren", legt de woordvoerster van Transavia uit.



Uiteindelijk bleek alles in orde en kon het toestel even na half vier alsnog opstijgen vanaf Schiphol naar Palma de Mallorca. "De vlucht heeft twee uur en een kwartier vertraging opgelopen", meldt Transavia.De vlucht stond om half twee gepland en vertrok even voor twee uur. Een half uur na het opstijgen in Eindhoven landde het toestel dus op Schiphol, meldt upinthesky.nl Andere vluchten vanaf Eindhoven Airport hebben geen last gehad van de aanvaring. "Dit heeft geen gevolgen gehad voor andere vluchten", laat een woordvoerder van Eindhoven Airport weten.