Slachtoffer steekpartij bij supermarkt zelf ook aangehouden

EINDHOVEN - De man die zaterdag bij een supermarkt in zijn woonplaats Eindhoven werd gestoken, is zondag door de politie als verdachte aangehouden. Vrij snel na de steekpartij hadden agenten al een 53-jarige Eindhovenaar opgepakt. In zijn huis werd het mes gevonden waarmee hij zou hebben gestoken.

De twee mannen kennen elkaar. Ze hadden ruzie gekregen bij de kassa van het filiaal van Albert Heijn aan de Kamperfoelielaan.



Vermoedelijke dader meldde zich

De vermoedelijke dader meldde zich kort na het incident bij de politie. Zijn slachtoffer, een 55-jarige Eindhovenaar, werd zondag dus ingerekend.