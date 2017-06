Helemaal niets in Eindhoven: Oranje-Rood grijpt ook naast Euro Hockey League

BRASSCHAAT - Oranje-Rood heeft naast de eindwinst in de Euro Hockey League gegrepen. De Eindhovense hockeyers verloren in de finale met 2-3 van Rot-Weiss Köln. De wedstrijd werd zondagmiddag gespeeld in het Belgische Brasschaat.

Zo eindigde het eerste jaar van de Eindhovense fusieclub met een dubbele tegenvaller. Onlangs lukte het Oranje-Rood zich als titelhouder niet zich te plaatsen voor de play-offs om het landskampioenschap.



In 2015 nog winnaar van de Europacup

Twee jaar geleden liet de Eindhovense hockeyformatie zich nog kronen tot Europa’s beste. Dit seizoen is onder leiding van trainer Lucas Judge echter alles anders. Een jaar zonder (te strijden voor de) prijzen is bijna een unicum voor de Eindhovense topclub.



In de halve finale had ze nog wel gehakt gemaakt van Wimbledon. De Engelse ploeg werd met 8-0 afgedroogd. Twee doelpunten kwamen op naam van Mink van der Weerden, die zondag één van de twee Eindhovense treffers voor zijn rekening nam. Dat betekende de 2-2. Eerder had de Argentijn Agustin Mazzilli de 1-2 aan laten tekenen.



Drie strafcorners op rij gemist

In de laatste minuut kreeg Van der Weerden drie strafcorners op rij om een gelijkspel en daarmee shoot-outs uit het vuur te slepen. Niet één van zijn lange hoekslagen wist de Duitse keeper echter in het nauw te brengen. Zo bleef het na een spannende wedstrijd 2-3.

De Eindhovense withemden wisten ook niet te profiteren van het feit dat Rot-Weiss het eindsignaal met een numerieke minderheid moest zien te halen. Een aantal Duitsers had namelijk een kaart gekregen van één van de scheidsrechters.