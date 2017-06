Twee kinderen in kofferbak en te veel gedronken; verkeerscontroles blijven nodig

RUCPHEN - Twee kinderen in de kofferbak. Dat vond de politie wat al te gortig toen ze zaterdagnacht een automobilist staande hield bij een verkeerscontrole ter hoogte van de Zundertseweg in Rucphen.

De man moest ook nog een boete van 397 euro betalen en hij had bovendien te veel gedronken.



Zonder rijbewijs

Dat was ook het geval bij een andere bestuurder. Die rekende ter plaatse liefst ruim elfduizend euro af, onder meer omdat hij nog een boete van ruim 1100 euro moest betalen. Verder bleek dat hij zonder rijbewijs achter het stuur zat, dat was namelijk in beslag genomen.



De verkeerscontroles in Rucphen waren tussen kwart voor acht zaterdagavond en kwart voor vier zaterdagnacht. Tegelijkertijd werden ook blaastesten afgenomen in Roosendaal. In totaal 330 mensen moesten blazen.



Zes personen in auto

Verscheidene bestuurders vielen hierbij door de mand. Eén van hen werd bekeurd, omdat in zijn auto zes personen zaten.



Ook een aantal bromfietsbestuurders ging voor de bijl, zo constateerden agenten op de Wouwbaan in Roosendaal. Eén van hen had én te veel gedronken had én reed zonder rijbewijs.



Veel te hard op de A16

Eerder dit pinksterweekend was al bekend geworden dat op de snelweg A16 bij Prinsenbeek twee beginnend bestuurders tegen de lamp waren gelopen. Zij reden 211 en 216 kilometer per uur waar een maximumsnelheid geldt van 130.



De snelste ‘racer’ was een recidivist, zo meldt de politie. Zijn rijbewijs wordt door het Openbaar Ministerie voor zes maanden ingehouden.