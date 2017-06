Paardenmenners uit Diessen gewond nadat hun menkar omsloeg in een bocht

HAGHORST - Bij een paardentocht met menkarren in Haghorst zijn zondag twee menners (70 en 46) uit Diessen gewond geraakt.

Hun menkar sloeg om in een bocht, waarna de mannen onder de kar terechtkwamen. Beide slachtoffers zijn met ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De toertocht vond plaats in de omgeving van manege Taxandria aan de Emmerseweg in Haghorst. De laatste ronde werd op het terrein van de manege gereden, daarbij sloeg de menkar in een van de bochten door de onbekende oorzaak om.