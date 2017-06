Van Gerwen en Van Barneveld in halve finale World Cup of Darts

FRANKFURT - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben de halve finale bereikt van de World Cup of Darts in Frankfurt. Het Nederlandse koppel won met 2-1 van het team van het gastland.

Willen ‘Mighty Mike’ uit Gemonde en ‘Haagse Barney’ zondagavond de finale halen, dan moeten ze afrekenen met Engeland. Bij winst wordt direct revanche genomen voor de nederlaag in de eindstrijd, vorig jaar.



Hol van de leeuw

De Nederlandse grootmachten hebben het zondagmiddag in het hol van de leeuw lastig gehad. Van Gerwen keek in de eerste enkelpartij, tegen Martin Schindler, aanvankelijk zelfs tegen een 2-0 achterstand aan. ‘Natuurlijk’ stelde de wereldkampioen orde op zaken: 2-4.



Van Barneveld wist zijn voorbeeld niet te volgen: hij verloor met 4-3 Max Hopp. Bij deze 1-1 stand moest het dubbelspel de beslissing brengen en hierin kwam de klasse van de Nederlanders toch bovendrijven: 1-4.

Zondagavond nog finale

Engeland had evenmin een walkover. De titelverdediger schakelde Oostenrijk uit met een 2-1 zege. De andere halve-eindstrijd gaat tussen België (2-1 winst op Singapore) en Wales (2-0 zege op Rusland). Later op de avond is ook de finale.