Zeer grote brand in bosgebied bij de wijk Schuttersbos in Eindhoven snel onder controle

EINDHOVEN - In het bosgebied bij de wijk Schuttersbos in Eindhoven heeft zondagavond rond kwart over zeven een grote brand gewoed. Dit gebied grenst aan de Stratumse Heide. Binnen drie kwartier had de brandweer het vuur onder controle.

De brandweer rukte in verband met de droogte met een groot aantal eenheden uit. Een woordvoerder van de brandweer meldde rond acht uur dat mede door de grote inzet uit de regio het vuur snel kon worden geblust. Volgens de brand weer is er een stuk bos van 30 bij 40 meter door de brand verwoest.



De brandweer was met meer dan twintig wagens uitgerukt om het vuur te bestrijden.De wijk die vlak bij de brandhaard ligt, bestaat uit grotendeels houten huizen.Het korps uit Eindhoven kreeg assistentie van de collega's uit Best, Geldrop, Son en Breugel, Maarheeze, Veldhoven en Waalre. De brandweer had voor het getroffen gebied de droogtefactor oranje uitgeroepen.