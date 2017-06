Oranje verslaat Ivoorkust met 5-0, Ossenaar Vincent Janssen doeltreffend

ROTTERDAM - Het Nederlands elftal heeft zondag de oefeninterland tegen Ivoorkust met grote cijfers gewonnen. Oranje versloeg het Afrikaanse land in De Kuip met 5-0. Ossenaar Vincent Janssen scoorde de vijfde treffer en was betrokken bij een penalty.

Het Nederlands Elftal leidde halverwege al met 3-0, onder meer door een benutte strafschop van Arjen Robben en twee doelpunten van Joël Veltman.



Dolgraag

Janssen was ook betrokken bij de penalty. Na een overtreding van doelman Badra Ali Sangaré op Vincent Janssen ging de bal op de stip. De spits van Tottenham Hotspur wilde die penalty dolgraag zelf nemen, maar moest de bal afstaan aan de aanvoerder van Oranje. Arjen Robben verzilverde het buitenkansje.



Open kansen

Janssen bleef in de tweede helft verwoed jagen op een doelpunt. De nummer negen miste twee open kansen, maar kreeg een kwartier voor tijd alsnog loon naar werken. Janssen tikte de bal attent binnen nadat Sangaré een schot van invaller Georginio Wijnaldum voor zijn voeten had getikt. Kort daarvoor had Davy Klaassen de vierde treffer binnengeschoten.



PSV-doelman Jeroen Zoet kwam tegen Ivoorkust niet in actie. Davy Pröpper (PSV) stond wel in de basisopstelling. De middenvelder moest in de 64e minuut het veld ruimen voor Wijnaldum. Bart Ramselaar (PSV) kreeg ook nog een paar speelminuten. Hij verving in de slotfase Strootman.



Wesley Sneijder kwam als invaller voor de 130e keer in actie voor Oranje en evenaarde daarmee recordinternational Edwin van der Sar.