Uitslaande brand in leegstaande villa in Waalre

WAALRE - In een leegstaande villa in de omgeving van de Brabantialaan in Waalre woedt zondagavond een grote brand. Volgens een omstander slaan de vlammen uit het dak.

De brand brak rond elf uur uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de woning een rieten kap.



De brandweer is met drie bluswagens aanwezig en laat het leegstaande pand gecontroleerd uitbranden. De brandweer verricht in de omgeving van de brand metingen.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.