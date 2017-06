Agenten bekogeld met stenen en glas door jongeren in Helmond, drie jongeren opgepakt

HELMOND - De politie heeft zondagavond rond halfzeven in de Willem Prinzenstraat in Helmond de handen vol gehad aan een grote groep jongeren.

Na een melding van scooteroverlast door jongeren liep een arrestatie van een van de jongeren flink uit de hand. Agenten werden met stenen en glas bekogeld en één agent werd in zijn bovenarm gebeten. Drie jongeren uit Helmond zijn aangehouden.



Rake klappen

Bij aankomst in de Willem Prinzenstraat zagen agenten een van de jongeren op een scooter zonder kentekenplaat rijden. De jongen wilde niet stoppen en ging ervandoor. Nadat hij was klemgereden door de politie zette de jongen zijn vlucht te voet voort. Een agent wist de jongen echter te achterhalen en aan te houden.



Vervolgens keerden vrienden van de jongen en buurtbewoners zich tegen de agenten. Die moesten geweld gebruiken om de rust terug te brengen in de buurt. Daarbij vielen enkele raken klappen.



Omstanders zetten kort na het voorval verschillende filmpjes op internet. De politie gaat de beelden gebruiken bij het onderzoek en sluit nieuwe aanhoudingen niet uit.