Grote uitslaande brand in flat Eindhoven onder controle, bewoners opgevangen op andere locaties

EINDHOVEN - De grote uitslaande brand in een flat aan de Gladiolusstraat in Eindhoven die zondagnacht rond halftwee uitbrak, is onder controle. Rond kwart voor drie gaf de brandweer het sein brand meester af. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Volgens omstanders zijn er ongeveer veertig mensen uit het appartementencomplex gehaald. Zij worden opgevangen in buurthuis Zuidwester, dat recht tegenover het gebouw ligt. Het complex is vier verdiepingen hoog.In het gebouw wonen veel oudere mensen. De bewoners worden voorlopig ondergebracht op andere locaties. Het gebouw wordt nog geïnspecteerd, maar vermoedelijk zijn enkele appartementen verloren gegaan.De brandweer schaalde de brand al vrij snel op naar een zeer grote brand. Er werden twee hoogwerkers en vijf tankautospuiten opgeroepen om de vlammen te bestrijden. De brandweer is bezig met nablussen.De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Mogelijk is de brand op een balkon begonnen. Dat moet onderzoek nog uitwijzen.