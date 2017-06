Roparunners groots onthaald: 'Het was net carnaval'

In Bergen op Zoom worden de renners onthaald. Misschien het is het laatste keer. Foto: Stichting Roparun.

BERGEN OP ZOOM/OSSENDRECHT - Live muziek, rode lopers en een filmklapper. De atleten van de Roparun renden maandagochtend een flink stuk door West-Brabant. Ze werden als ware filmsterren onthaald.

Ossendrecht transformeerde tot 'Ossewood' en was geheel in Hollywood-stijl. De lopers stonden oog in oog met 'filmsterren' als Elvis, Marilyn Monroe, Blues Brothers en Charlie Chaplin. "Het was echt een boost voor de laatste kilometers", laat de organisatie weten.



Laatste keer

In Bergen op Zoom offerden veel bewoners hun nachtrust op om 'de helden' met veel gejuich en geklap aan te moedigen. Daar dreigt het feestje echter verloren te gaan. "Dat komt door een gebrek aan aanwas van jongeren. Het zou echt een verlies zijn!", weet woordvoerder Arie Wezemer.

Hij laat weten er alles aan te willen doen om te zorgen dat het feest volgend jaar doorgaat. "Het is een prachtig feest met al die slingers en confetti. Het was net carnaval!" De route kwam dit jaar voor het eerst langs Willemstad. “Heel leuk, dat heeft de potentie om door te groeien!”

520 kilometer

De Roparun is een non-stop estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam. In het pinksterweekend leggen deelnemers een afstand af van 520 kilometer. Daarbij halen ze geld op voor tientallen goede doelen. Bekijk hier de route van dit jaar. Naast de reguliere route is er ook nog een route van