Weg deur: auto rijdt tegen brasserie in Vlijmen

VLIJMEN - Een auto is in de nacht van zondag op maandag tegen de gevel van brasserie ’t Zusje in Vlijmen aangereden. Er raakte niemand gewond, maar de schade was flink.

De brandweer kwam ter plaatse en heeft de muur gestut. In de keuken was het een bende. Diverse spullen waren omgevallen en alles lag onder het stof. De eigenaar was goed geschrokken en moest tot in de late uurtjes de rommel opruimen.