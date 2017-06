Niets meer over van villa in Waalre na brand [FOTO]

WAALRE - De leegstaande villa aan de Brabantialaan in Waalre is volledig verwoest na een grote brand in de nacht van zondag op maandag. De omgeving is afgezet met hekken en gele linten omdat asbest is vrijgekomen bij de brand.

De brand begon zondagavond rond elf uur. De brandweer heeft het pand gecontroleerd uit laten branden.



Ten tijde van de brand werden in de omgeving al metingen naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen gedaan. De oorzaak van de vlammenzee is niet bekend. Het pand zou al langere tijd leeg staan.