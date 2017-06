Explosief gevonden bij pinautomaat in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT - Bij een pinautomaat in Berkel-Enschot is een explosief gevonden Het gebied rondom winkelcentrum Eikenbosch is afgesloten. De EOD bekijkt nu hoe het explosief verwijderd kan worden.

Een pakketje met draden steekt uit op het punt waar normaal geld uitkomt. Het gaat om een automaat van de Rabobank. Er zijn zes politiewagens aanwezig, volgens een fotograaf. Iedereen wordt op grote afstand gehouden. Redelijk wat omstanders staan te kijken.