Jongen (16) uit Den Bosch verdacht van betrokkenheid bij dood 14-jarige Savannah

DEN BOSCH - Een 16-jarige jongen uit Den Bosch is in de nacht van zondag op maandag aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Dat meldt de politie.

Het meisje uit Bunschoten werd zondag dood aangetroffen in het water bij industrieterrein De Kronkels. Ze was sinds donderdag vermist. De jongen werd zondagnacht aangehouden. De familie van Savannah is geïnformeerd over de arrestatie.



'Geen verband tussen zaken'

Ook in de zaak rond de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken is iemand aangehouden. Het gaat om een 14-jarige jongen uit de gemeente Ede.



Voor beide zaken is het Team Grootschalige Opsporing ingeschakeld. De onderzoeksteams delen hun bevindingen. Er lijkt geen verband te zijn tussen de beide zaken, volgens de politie.