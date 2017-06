Verveeld op deze pinkstermaandag? Ga naar een kasteel (of scheer een schaap)!

EINDHOVEN - Het blijft deze Tweede Pinksterdag droog en met twintig graden is de temperatuur heerlijk. Alle reden om op pad te gaan dus. En daar is deze pinkstermaandag alle gelegenheid toe in de provincie.

In Den Bosch kun je genieten van prachtige muziek tijdens Jazz in Duketown. Op het grootste gratis jazzfestival treden net als zondag verscheidene, welbekende jazzartiesten op. Van de Parade tot de Markt en het Kerkplein staan de podia met artiesten.

Kastelendag

Daarnaast is het de landelijke ‘Dag van het Kasteel’. In heel het land zijn kastelen te bezoeken, meestal voor een zachte prijs (en soms zelfs gratis). Pak dus je kans om een kijkje te nemen in de prachtige kastelen van bijvoorbeeld Helmond en Vught.

En dan zijn er nog een boel kleine evenementen. In het Boerenbondsmuseum in Gemert vindt een grote landschap-, kruiden- en natuurmarkt plaats. Van elf uur ’s ochtends tot vijf uur ’s avonds – en de entree is gratis!



En als je dan toch behoefte hebt aan natuur: op de Strabrechtse Heide bij hotel Kapellerput is het schapenscheerdag. En er zijn ook lammetjes die erom vragen geknuffeld te worden.