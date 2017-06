Herrie en bedreigingen: al langer overlast in uitgebrande flat Eindhoven

EINDHOVEN - De bewoners van het appartementencomplex aan de Gladiolusstraat in Eindhoven waar in de nacht van zondag op maandag brand woedde hebben al vaker overlast gemeld. Dat bevestigt de woningcorporatie aan Omroep Brabant. Bewoners denken aan een aanslag.

Woordvoerder Koj Koning van Woonbedrijf Eindhoven laat weten dat er vorige week een eerste gesprek is geweest met bewoners. Wat er precies gaande was in het complex is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het niet boterde tussen een aantal huurders.



Er zou geluidsoverlast zijn gemeld en enkele bewoners hebben het zelfs over bedreigingen. Een vrouw van 85 zou door de overlast niet meer thuis durven slapen.



Molotovcocktail

De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand. Diny Leenders, de bewoner van het huis waar de brand waarschijnlijk ontstond vermoedt dat er vuurwerk op haar balkon is gegooid. Andere mensen uit het complex hebben het over een vuurwerkbom of een molotovcocktail.

Zowel de brandweer als de politie kon de geruchten over een aanslag of ruzies in het complex niet bevestigen. Een woordvoerder van de politie laat wel weten dat er een buurtonderzoek wordt gedaan en dat de geruchten hierin worden meegenomen.



In verband met instortingsgevaar is de Gladiolusstraat maandag afgezet. Het pand is gestut zodat bewoners later naar binnen kunnen om te kijken of er nog spullen te redden zijn.