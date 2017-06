Brand bij sloopbedrijf in Waalwijk onder controle

WAALWIJK - Bij een sloopbedrijf in Waalwijk aan de industrieweg woedde korte tijd een brand. De brand is inmiddels geblust.

Het ging om een buitenbrand in een buitenopslag van schroot. De rook was in de omgeving goed te zien. De brandweer kreeg de melding rond 12:45 en is ter plaatse.