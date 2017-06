Burgemeester: '16-jarige verdachte en Savannah kenden elkaar via sociale media'

BUNSCHOTEN - De 16-jarige jongen uit de gemeente Den Bosch die vastzit in verband met de dood van Savannah (14) uit Bunschoten zou haar kennen via sociale media. Dat zei burgemeester Van de Groep van Bunschoten tegen het Radio 1 Journaal. De politie wil dit niet bevestigen.

Volgens de burgemeester was er lange tijd hoop dat Savannah nog zou leven. Hij stelt dat er aanwijzingen waren dat het meisje zich schuilhield op een adres met de opgepakte verdachte. Dat zou blijken uit aanwijzingen van familie en vrienden van Savannah. De politie zegt dit niet te kunnen bevestigen: “Dat is allemaal deel van het onderzoek.”



Veel overeenkomsten, geen verband

In de zaak rond de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken werd zondagnacht ook een aanhouding verricht, het gaat om een jongen (14) uit Lunteren. Volgens de politie is er geen verband tussen de twee zaken. “Onze eerste bevindingen zijn dat er geen verband is”, zegt de politie. Wel zegt de woordvoerder dat er veel overeenkomsten zijn in de twee zaken.



Burgemeester Van de Groep noemt het een geruststelling dat er vermoedelijk geen verband is tussen de dood van de beide meisjes. “Er is niet iemand die lukraak meisjes van de fiets trekt.”



'We zullen haar missen'

In Bunschoten hangen de vlaggen halfstok. Ook zijn er extra kerkdiensten voor het overleden meisje. De school waar Savannah leerling was, is erg ontdaan over de gebeurtenissen. Op het Oostwende College in Bunschoten is een stilteruimte ingericht waar leerlingen, ouders en docenten het meisje kunnen herdenken.



Directeur Henk Koelewijn zegt dat het verdriet niet te bevatten is. “We leven mee met de dierbaren van Savannah. We zullen haar herinneren als een rustige, lieve en vrolijke leerling. Ze haalde mooie cijfers en toonde goede inzet”, zegt Koelewijn. “Ze genoot van contact met haar vriendinnen en van gezelligheid. We zullen haar erg missen.”



Omgekomen door misdrijf

De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is en dat de jongen uit Den Bosch wordt verhoord. Savannah is omgekomen door een misdrijf, haar lichaam werd gevonden in het water bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten.



In het dorp was een grootscheepse zoektocht gaande naar de tiener, de politie zegt dat het lichaam niet door de zoekgroep is gevonden. De tip kwam binnen via een voorbijganger.