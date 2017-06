Julian (18) werd op festival bestolen van ketting met grote emotionele waarde

ERP - Het ene moment stond de 18-jarige Julian op 7th Sunday nog te genieten van de muziek, een moment later was het festival definitief verpest. Een ketting die belangrijk voor hem was werd van zijn nek gerukt. De dader verdween spoorloos.

Julian is er kapot van, vertelt z’n vader Harrie Constant. “Hij stond in een tent toen hij twee keer op zijn borst werd getikt, ter afleiding. Toen voelde hij dat de ketting van zijn nek werd getrokken. Hij draaide meteen om, maar de persoon die het had gedaan was al gevlogen”, vertelt Constant.



Daarna heeft Julian zijn ouders gebeld, die hem zijn komen halen van het festival. “Die ketting heeft hij gekregen van zijn opa en oma, toen hij zeven jaar oud was. Het ging toen niet zo goed, dus die ketting heeft al elf jaar lang een grote emotionele waarde voor ons."



Julian heeft aangifte gedaan op het festivalterrein, maar voorlopig is de ketting niet gevonden. Met zijn ouders gaat hij vandaag zoeken op het terrein en bij de lost & found. De grote hoop is dat de hanger van de ketting is gegleden en iemand ‘m heeft gevonden, of dat de dief de ketting terugbrengt.Die kans is klein, maar de hoop is groot. “Voor een dief is die ketting misschien een paar tientjes waard, voor ons is de waarde enorm.”Het lijkt erop dat niet alleen Julian slachtoffer is geworden van de kettingrovers. Harm overkwam exact hetzelfde. "Ik stond in de tent, waarschijnlijk dezelfde als waar Julian in stond, en m'n ketting stond opeens een stuk strakker. En toen was 'ie opeens weg.""Je staat echt verbluft om je heen te kijken", vertelt Harm. "Ze moeten haast wel een apparaatje bij hebben gehad, want het was binnen een halve seconde gedaan." Ook voor hem is het een belangrijk sierraad. "Ik heb 'm vijftien jaar geleden van mijn vriendin gekregen, droeg 'm eigenlijk iedere dag. Dan gaat het toch bij je horen."7th Sunday werd dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Het festival verwelkomde dit jaar een recordaantal bezoekers. 40.000 festivalgangers luisterden naar onder andere Axwell, Yellow Claw, Martin Solveig en Blasterjaxx. Naast de mainstage waren er nog 17 andere podia op het terrein.