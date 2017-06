Groep gewapende mannen dringt huis in Chaam binnen, bewoner gewond

CHAAM - Een groep mannen is zondagavond rond elf uur ‘s avonds een huis in Chaam binnengedrongen. Zij zouden de bewoners hebben geslagen en met (vuur)wapens hebben bedreigd.

Een 27-jarige bewoner van het huis aan de Oude Bredasebaan raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de daders iets hebben meegenomen.



De politie onderzoekt de zaak.