Guus Meeuwis verovert Pinkpop: 'Dit had het festival nodig'

LANDGRAAF - Na tien jaar wachten was het eindelijk zover: Guus Meeuwis was maandag te zien en horen tijdens het bekende festival Pinkpop. De Brabantse zanger bracht veel bezoekers op de been en er werd luidkeels meegezongen. De enthousiaste organisatie én bezoekers waren heel tevreden met het optreden.

Guus Meeuwis op Pinkpop. Het was een langgekoesterde wens van de organisatie. De Brabantse zanger betrad maandag het podium in Landgraaf. De bezoekers waren overwegend enthousiast over het optreden. Slechts een enkeling had liever een andere act in de plaats van de hitzanger gehad, zo bleek uit reacties op sociale media.



De zanger wist echter een mooi feestje te bouwen op het podium van Pinkpop. De meeste bezoekers konden klassiekers als 'Geef mij nu je angst' en 'Per Spoor' helemaal meezingen.In de polonaise op Pinkpop. Een échte primeur!