Parkietje van Diny Leenders na brand in Eindhoven terug op oude nest

EINDHOVEN - Eind goed, al goed. Voor Diny Leenders uit de Gladiolusstraat in Eindhoven kreeg een belabberd weekend toch nog een mooi einde. Zondagavond werd haar appartement volledig verwoest door een uitslaande brand. Tot overmaat van ramp en groot verdriet van Diny verdween ook haar parkiet. Totdat ze maandagmiddag op Facebook een verlossend berichtje ontving dat haar parkiet was gesignaleerd.

“Bij Omroep Brabant had iemand zich gemeld dat mijn parkiet bij zijn moeder in de tuin zat. Ik vermoed dat hij van de schrik toch nog een kilometer of zes heeft gevlogen”, vertelt Diny. Na uitwisseling via Facebook van foto’s van de vogel en een adres is Diny haar parkiet gaan halen.



Diny: “Het beestje is door de brand gewond geraakt aan een van zijn vleugels. Daar zit hij nu de hele tijd aan te pikken, maar ik heb goede hoop dat het allemaal goed gaat komen. Ik ben hartstikke blij dat mijn parkiet weer thuis is.”



Zondagnacht brak er in het appartementencomplex waar Diny woont een grote brand uit. Ongeveer veertig bewoners moesten het gebouw verlaten. Meerdere appartementen zijn door de brand volledig verwoest.