Doorrijder Oosterhout meldt zich bij politie, bij ongeluk raakten twee mannen gewond

OOSTERHOUT - Een man (25) uit Oosterhout is maandagmiddag aangehouden nadat hij in de Anjelierstraat in zijn woonplaats met zijn auto drie voetgangers had aangereden. Na de aanrijding reed de bestuurder door, maar die meldde zich korte tijd later op het politiebureau.

Bij het ongeluk raakten twee van de drie mannen gewond. De slachtoffers komen uit Oosterhout en zijn 20 en 23 jaar oud. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.



De bestuurder is aangehouden voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.