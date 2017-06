Keiharde actie van schoolkinderen in Geldrop: 'Wij willen juf Rita terug'

GELDROP - Een ochtendje geen reken- of taalles, maar keihard actievoeren. Leerlingen van Nutsbasisschool De Regenboog in Geldrop stonden dinsdagochtend met spandoeken op het schoolplein. Ze willen hun directeur en juf Rita van der Werf terug.

Van der Werf werd twee maanden geleden naar huis gestuurd door het bestuur van scholengroep Het Nut. Haar collega Harold Jacobs van De Beneden Beekloop overkwam hetzelfde. Ze klaagden in een brief over bestuursvoorzitter Ivon de Wilde.



'Weg met Ivon'

Leerlingen, ouders en andere leerkrachten pikken het niet. Op het schoolplein wordt “Wij willen juf Rita terug” en “Weg met Ivon” geroepen. “De directeuren hebben in de brief aangegeven dat ze zich onveilig voelen”, vertelt ouder en woordvoerder van de medezeggenschapsraad, Sytske Klarenbeek. “Ze hebben het gevoel dat ze niet vrijelijk hun mening kunnen geven zonder dat het consequenties heeft.”



Ivon de Wilde wil zelf niet op de kwestie reageren en verwijst door naar een woordvoerder. Die vertelt dat de directeuren niet op non-actief zijn gesteld, zoals door de actievoerders wordt gezegd, maar dat ze zijn 'vrijgesteld van hun werk' totdat het conflict is opgelost.“Als er geen vertrouwen is in de bestuursvoorzitter, kun je ook niet met haar samenwerken”, vertelt hij. Er is inmiddels een bemiddelingspoging begonnen. “Het verloopt alleen traag. Ik had verwacht dat ze er al uit zouden zijn.” Tot die tijd zijn er twee interim-directeuren op de basisscholen.De ouders vinden het niet eerlijk dat in het conflict alleen de directeuren thuis zitten. "Dan hadden ze de partij waar de klachten over gaan ook weg moeten sturen," zegt een boze moeder.De woordvoerder heeft zijn twijfels over de actie op school. “Het is voor niemand een goede zaak dat de leerlingen daar nu met spandoeken staan omdat volwassenen ruzie hebben. Ik zou tegen de partijen zeggen: zie dit als een oproep zien om serieus werk te maken van de bemiddeling.”Ook de leerlingen van Harold Jacobs laten nog van zich horen. Op de Beneden Beekloop wordt dinsdagmiddag actie gevoerd. Ouders willen een petitie overhandigen aan de Raad van Toezicht van de scholengroep.