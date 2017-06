Twee meisjes (16 en 17) vermist in Tilburg: 'Ouders maken zich verschrikkelijk zorgen'

TILBURG - In Tilburg worden sinds zondag twee tienermeisjes vermist. Ze zijn 16 en 17 jaar oud. Volgens de politie zijn ze samen weg. De namen en foto's van de meisjes zijn nog niet vrijgegeven.

Van beide meisjes is via Burgernet een signalement verspreid. Het 17-jarige meisje is vertrokken vanuit de Ganzerikhof. Ze is getint en 1,60 meter lang. Ze heeft een stevig postuur en lang bruin haar. Ze droeg zondag een blauwe spijkerbroek en blauwe pet en een zwarte jas. Ze zat op een groene fiets.



Het 16-jarige meisje is 1,70 lang, slank en heeft ook lange bruine haren. Zij vertrok uit de Griegstraat en droeg een zwarte trainingsbroek en een wit vest. Haar fiets is zwart.Nadat via Burgernet de signalementen zijn verspreid, zijn verschillende tips binnengekomen. Die worden allemaal onderzocht. "De ouders maken zich verschrikkelijk zorgen."Een politiewoordvoerder laat weten het als een 'zeer urgente vermissing' te zien. "Omdat het om minderjarige meisjes gaat. Maar ook in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen."Mogelijk worden foto's van de meisjes vrijgegeven. De politie is daar terughoudend mee. "Die foto's verdwijnen nooit meer van internet. Mensen kunnen daar later last van hebben. We denken daar dus goed over na."In de provincie Utrecht verdwenen vorige week de 14-jarige meisjes Savannah en Romy. Beiden werden later dood gevonden. Tussen die twee zaken zou geen verband zijn.