NAC-trainer Stijn Vreven zag geen hoop meer bij NAC: 'Wist niet dat het zo diep zat'

BREDA - NAC is achter de schermen druk bezig met de selectie van volgend seizoen. Trainer Stijn Vreven is blij dat hij na de promotie met NAC in de eredivisie actief zal zijn. Vreven kwam tussentijds binnen als vervanger van de ontslagen Marinus Dijkhuizen. De start was lastig, maar ook dat droeg bij aan de uiteindelijke promotie.

"Ik was sterk verbaasd toen ik bij NAC kwam, de hoop was weg", kijkt Vreven terug op zijn start bij de Bredase voetbalclub. "Ik wist niet dat het zo diep zat. De hoop en de ambitie, mensen dachten dat het niet meer kon. Daarom ben ik blij voor iedereen dat we het geflikt hebben."



Niet alles ging vanaf het begin volgens plan, maar dat kwam Vreven eigenlijk wel goed uit. Een paar mindere wedstrijden haalde Vreven aan als voorbeeld richting de play-offs. Maar ook het voorval met Jari Oosterwijk, die bij het uitblijven van een basisplaats niet goed reageerde en op de tribune kwam te zitten, pakte goed uit. "Dat was een dankbaar voorbeeld naar de spelersgroep toe. Op dat moment kon ik laten zien dat ‘ik’ er volledig uit moest en dat het ‘wij’ moest zijn."



'Niet goed genoeg'

Nu Operatie Eredivisie geslaagd is, kijkt Vreven vooruit. Daar was hij al langer mee bezig. "Ik heb gesproken met jongens die ik zag als versterking, die zijn nu niet goed genoeg meer. Wat dit jaar goed genoeg was, is volgend jaar ook niet meer goed genoeg. Alles moet volgend jaar beter, intenser, sneller en groter om een rustig jaar te hebben."



"We hebben een kwaliteitsinjectie nodig, er moeten spelers weg en spelers bij", geeft de oefenmeester aan. "Spelers die vertrekken moeten we vervangen door kwaliteitspelers." Volgens Vreven kan NAC door de promotie en de manier waarop de supporters zich manifesteerden komend seizoen makkelijker betere spelers aantrekken. "Er zijn heel veel spelers op de wereld die voor NAC willen spelen."



'België dichterbij dan Groningen'

Achter de schermen werkt men hard aan de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. Naast Vreven is ook technisch directeur Hans Smulders druk bezig. Bij FC Eindhoven en ook dit seizoen bij NAC trok Smulders een blik Belgen open. Dat sluit hij nu ook niet uit. "We hebben goede ervaringen met Belgische spelers, al is dat ook zo met bijvoorbeeld Spaanse spelers."



De keuze voor België is niet gek volgens Smulders. "België is dichterbij dan Groningen of Amsterdam."



Kongolo weet van niets

De selectie die volgend seizoen in de eredivisie actief zal zijn krijgt een duidelijk doel mee. "We gaan voor handhaving. Met een aantal gerichte versterkingen moet het team eredivisiewaardig zijn", aldus Smulders.



Rodney Kongolo, jeugdspeler van Manchester City, wordt genoemd als mogelijke versterking. De speler, broertje van Feyenoorder Terence Kongolo, gaf maandagavond bij Peptalk aan dat een overgang voorlopig niet aan de orde is. "Ik weet het zelf nog niet. Er is nog helemaal niets zeker. Ik speel eerst het EK onder 19."