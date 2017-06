Feestganger geslagen, geschopt en bedreigd met mes in Eindhoven

EINDHOVEN - Een 36-jarige man is vorige week ernstig mishandeld aan de Genovevalaan in Eindhoven. Het slachtoffer werd bij een bushalte geslagen, geschopt en bedreigd met een mes. De mishandeling vond woensdagnacht al plaats, maar werd dinsdag pas bekendgemaakt door de politie.

Het slachtoffer kwam van een feestje vandaan en was onderweg naar huis. Bij de bushalte werd hij belaagd door meerdere jongens. Na de mishandeling raakte hij buiten westen. In het ziekenhuis kwam hij pas weer bij.



Getuigenoproep

De politie is op zoek naar de daders en plaatste daarom dinsdag een getuigenoproep op Facebook. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, wordt gevraagd contact op te nemen. De mishandeling vond ergens tussen half twaalf ’s avonds en twee uur ’s nachts plaats.