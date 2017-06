'Er zijn wat tranen gevloeid', gedroomd afscheid voor Maartje Paumen

DEN BOSCH - Maartje Paumen kreeg maandag het gedroomde afscheid. In haar laatste wedstrijd voor HC Den Bosch scoorde ze de 1-0 en gaf ze de assist op de winnende 2-1 in de finale van de EuroHockey Club Cup tegen UHC Hamburg. Weer een prijs voor de landskampioen.

"Als je de cijfers zo ziet, dan lijkt het makkelijk. Achttien keer kampioen in de laatste twintig jaar en dit was de vijftiende Europa Cup in achttien jaar geloof ik. Dan lijkt het of het vanzelf gaat, maar we moeten er ongelofelijk hard voor werken", zegt coach Raoul Ehren. "Aan de top komen is één, maar aan de top blijven is veel moeilijker."



"We hebben het wel even goed gevierd. Het was de perfecte afsluiting van ons seizoen", vervolgt Ehren. "We hebben alle prijzen gewonnen die we wilden winnen. En het was het gedroomde afscheid van Maartje Paumen, mooier kon niet."



Na dertien jaar bij Den Bosch speelt Paumen vanaf komend seizoen voor het Belgische Royal Antwerp. "Er zijn wat tranen gevloeid", zegt Ehren eerlijk. "Voor de wedstrijd hebben we het er geen moment over gehad. We wilden met z'n allen die finale winnen en de Europa Cup de lucht in tillen. Daarna is het sentiment gekomen. Maartje is in het zonnetje gezet op het veld, voor volle tribunes. Mooier kon niet."Den Bosch raakt een belangrijke kracht kwijt. "Ze is een absolute winnaar, een perfectionist. Ze wil koste wat kost altijd winnen, dat zie je terug in dit soort finales. Ze dirigeert de ploeg, maakt belangrijke goals. Nu kwam de 1-0 ook van haar stick. Iedereen verwacht dat ze het doet, maar ze doet het ook echt. Ontzettend knap.""We gaan Maartje zeker missen. Maar in het verleden hebben we vaker gehad dat dit soort toppers afscheid namen, uiteindelijk komt Den Bosch weer bovendrijven", aldus Ehren.