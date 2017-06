Groep dieven had het voorzien op gouden kettingen op 7th Sunday Festival

ERP - De politie vermoedt dat er zondag een groep dieven actief is geweest op 7th Sunday Festival in Erp. Bij meerdere bezoekers werden gouden kettingen van de nek getrokken. Ook zijn er onder meer portemonnees en telefoons gestolen.

Hoeveel kettingen er in totaal zijn gestolen, is niet bekend. Twee mensen hebben bij de politie aangifte gedaan, maar bij Omroep Brabant hebben meer slachtoffers zich gemeld. Zeker vier mensen zijn hun sieraad kwijt na een dagje op het festival.



“Mijn ketting werd met behoorlijk wat kracht van mijn nek getrokken”, vertelt Stefan. Hij stond in een tent en het optreden was net afgelopen. “Het gaat zo snel en het is zo druk. Je draait je nog om, maar naar wie en waar moet je kijken?”



Ook Julian is een waardevol sieraad kwijt. Hij kreeg op zijn zevende een ketting en hangertje van zijn opa en oma. Hij heeft meteen aangifte gedaan op het festivalterrein en plaatste een oproep op Facebook. "Kleine kans dat ik hem terug krijg maar ik kan het altijd proberen", schrijft hij.



'Hoop geld'

“Gelukkig zit er voor mij niet zo veel sentimentele waarde aan de ketting. Maar ik baal wel. Zo’n gouden ketting kost toch een hoop geld”, zegt Stefan. Hoeveel zijn ketting precies heeft gekost, wil hij liever niet zeggen.



Niet alleen bezoekers van het festival in Erp zijn bestolen. Ook op Intents in Oisterwijk waren er mensen met grijpgrage handjes. “Dit is afgelopen zaterdag ook gebeurd bij mijn vriend. De ketting is van zijn nek af getrokken waarbij hij bijna stikte”, laat Sanne weten. “Jammer dat het weer is gebeurd.”



'Geen daderindicatie'

Het opsporen van de dieven wordt waarschijnlijk lastig. “We hebben geen daderindicatie”, laat een woordvoerder van de politie weten.