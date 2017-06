Illegale straatrace midden in Rijsbergen: politie zoekt nog één bestuurder

RIJSBERGEN - De politie is op zoek naar de tweede bestuurder die afgelopen weekend meedeed aan een illegale straatrace in Rijsbergen.

De straatrace werd op de Sint Bavostraat gehouden, midden in het centrum van het dorp. De politie kreeg een filmpje binnen waar in te zien is dat twee auto's door de straat scheuren.



Facebook

Een agent zette de beelden op social media. "Er zijn voorbeelden genoeg dat straatraces slecht aflopen. Dit kan niet en moeten we zien te voorkomen", aldus Maarten Brink.



Een van de deelnemers heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. "We gaan met hem een stevig gesprek voeren." De politie hoopt snel in contact te komen met de tweede automobilist. Maarten Brink: "Als je het stoer vindt om zo te races op straat moet je ook zo flink zijn je te melden.