Juffen en meesters leggen het werk neer omdat ze hun directeur meteen terugwillen

GELDROP - De leraren van Nutsbasisschool De Beneden Beekloop in Geldrop hebben dinsdagmiddag hun werk neergelegd. Ze zijn het er niet mee eens dat directeur Harold Jacobs thuis zit, omdat hij een conflict heeft met de bestuursvoorzitter van scholengroep Het Nut.

Jacobs stuurde samen met collega Rita van der Werf van basisschool De Regenboog en 14 leerkrachten een brief naar het bestuur waarin ze kritiek uitten op voorzitter Ivon de Wilde. Daarop werd hij 'vrijgesteld van zijn werk'. Ook Van der Werf zit thuis.



Op de basisscholen meldden zich dinsdag twee tijdelijke directeuren. De leerkrachten van De Beneden Beekloop zijn hier zo boos over dat ze staken. Ze eisen dat ze serieus worden genomen en dat hun directeur per direct terugkomt.



ZIE OOK: Keiharde actie van schoolkinderen in Geldrop: 'Wij willen juf Rita terug'



Spandoeken

Ook op De Regenboog werd de nieuwe directeur niet met open armen ontvangen. Leerlingen stonden dinsdagochtend met spandoeken op het schoolplein en riepen: 'Weg met Ivon' en 'Geef ons juf Rita terug'.