Mogelijke aanstelling psychiater die kinderporno had leidt tot spoedberaad Novadic-Kentron

VUGHT - Bij Novadic-Kentron in Vught is ophef ontstaan over de mogelijke aanstelling van een psychiater die is veroordeeld voor bezit van kinderporno. Omdat er bij de ondernemingsraad en de cliëntenraad veel discussie is, houdt de instelling voor verslavingszorg spoedberaad.

De psychiater meldde zich kortgeleden zelf bij Novadic-Kentron voor een functie en de directie wil hem een kans geven als er voldoende draagvlak is, vertelde waarnemend bestuurder Ellen Rutgers dinsdag.



Rutgers erkende dat onder andere bij de ondernemingsraad en de cliëntenraad veel discussie is over de mogelijke komst van de psychiater. “Het roept veel emotie en discussie op.”



Psychiater Marc van R. werd in 2012 veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke celstraf voor bezit van 60.000 kinderpornografische afbeeldingen.



In 2015 kreeg hij een kans bij ggz-instelling De Hoop in Dordrecht maar daar vertrok hij nadat commotie over zijn verleden was ontstaan.