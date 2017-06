Code geel: harde wind zorgt voor omgewaaide aanhangers en bomen

BREDA - Door het onstuimige weer met veel regen en harde wind heeft het verkeer dinsdag te maken met problemen op de weg. Rond het middaguur waaide al een aanhanger om op de Moerdijkbrug. Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) wordt de avondspits erg druk. Het KNMI heeft code geel afgekondigd als waarschuwing voor gevaarlijk weer.

Vanaf de middag zijn er in Brabant windstoten van 75 kilometer per uur. In het westen van de provincie kan de wind (windkracht 7) zelfs snelheden bereiken tot 85 kilometer per uur. Vooral vrachtwagens en auto's met aanhanger hebben last van de wind.



Mensen moeten als ze de weg opgaan oppassen voor afbrekende takken, wegwaaiende dakpannen en zelfs het omwaaien van een boom. Door de droge bodem staan bomen minder stevig geworteld dan gewoonlijk. Aan de IJsvogel in Breda werd al een boom door de wind geveld