Beveiliging stadionconcerten Guus Meeuwis 'enorm opgeschaald' na aanslagen in Engeland

EINDHOVEN - De beveiliging bij Groots met een zachte G is 'enorm opgeschaald'. Dat vertelt de zanger in aanloop naar zijn concertreeks in het Philips Stadion in Eindhoven die donderdag begint.

De zanger krijgt veel vragen over de beveiliging naar aanleiding van de reeks aanslagen onlangs in Engeland.



'Beveiliging nu nog belangrijker'

Meeuwis: "We hebben de beveiliging enorm opgeschaald en zijn continu in beweging met alle betrokken partijen. Beveiliging was altijd al een belangrijk onderwerp maar dat is het nu nóg meer. Ik wil dat bezoekers veilig naar de show kunnen."



Meeuwis gaf eerder na de aanslag in Manchester al aan dat hij wil laten zien dat muziek verbroedert.



Mystery guest

Guus Meeuwis start donderdag voor de twaalfde keer met zijn concertreeks 'Groots met een zachte G'. Douwe Bob is special guest en opent het concert op donderdag. Ook zal er een mystery guest op het podium verschijnen. De zanger weet zelf niet wie dat is en dat blijft zo totdat deze persoon donderdag daadwerkelijk op het podium verschijnt.



Ook Meeuwis zijn nieuwe single 'Wat zou Elvis doen' staat op de playlist komende dagen. Op de vraag 'wat zou Elvis doen als hij dit stadion zou zien?', antwoordt Guus: "Als de donder z'n gitaar pakken en gaan spelen!"



Meeuwis kondigde ook een extra concert aan voor zijn concertreeks in 2018. Naast vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni, volgt er ook op zondag 10 juni een concert.