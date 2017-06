Man verkracht en steekt zijn eigen vrouw in slaapkamer: acht jaar celstraf

DEN BOSCH - Een 58-jarige Tilburger gaat acht jaar de cel voor het verkrachten en proberen te vermoorden van zijn vrouw. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald. In oktober 2015 sloot de Tilburger zijn vrouw op in de slaapkamer, verkrachtte haar en stak haar vervolgens verschillende keren met een mes.

De man moet de vrouw ook een schadevergoeding van ruim tienduizend euro betalen.



De vrouw heeft naast psychische schade ook blijvend letsel opgenomen, waaronder littekens en gevoelloze vingers. Omdat de man voldoende tijd had om zich te beraden op zijn besluit, vindt de rechter dat er sprake is van poging tot moord.



Verkrachting voorafgaand aan steekpartij

Nadat hij de slaapkamer binnenkwam, riep de man dat hij haar dood ging maken. Hij had twee messen bij zich, maar legde die eerst op een nachtkastje om zijn vrouw te verkrachten. Na de verkrachting begon hij op haar in te steken met het grootste mes.



De man en vrouw hebben vijf kinderen, van wie er vier op dat moment thuis waren. “Door de ontkennende houding van de verdachte blijven zij met een groot aantal onbeantwoorde vragen zitten”, zo schrijft de rechtbank in het vonnis.