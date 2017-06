'Liverpool zorgt voor woede bij Southampton door gesprekken met Virgil van Dijk'

SOUTHAMPTON - Southampton dient een officiële klacht in tegen Liverpool. De club van trainer Jürgen Klopp sprak met Virgil van Dijk over een mogelijke overstap, zonder dat het daar toestemming voor had van Southampton. Ondanks alle perikelen is Van Dijk volgens Britse media op weg naar The Reds.

Dat Liverpool Van Dijk benaderd heeft is slecht gevallen bij Southampton. Liverpool heeft nooit formeel contact opgenomen met de huidige werkgever van Van Dijk, het heeft dan ook geen toestemming om met de verdediger te onderhandelen. Southampton heeft daarom een officiële klacht ingediend, meldt BBC. De Engelse voetbalbond gaat de zaak nu onderzoeken.



Keuze voor Liverpool

Van Dijk wordt in Engeland nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Liverpool. De 25-jarige Bredanaar staat ook in de belangstelling van Manchester City en Chelsea, maar hij heeft een voorkeur voor de nummer vier van het afgelopen seizoen in Engeland. Van Dijk zou gecharmeerd zijn van trainer Klopp.



De centrale verdediger heeft volgens Alex Rea van Sport360 gesprekken gehad met voormalig PSV'er Georginio Wijnaldum over 'mooie club' Liverpool. Volgens diverse Britse media is Liverpool bereid iets meer dan 68 miljoen euro te betalen voor Van Dijk. Southampton betaalde in 2015 zelf ruim vijftien miljoen euro aan Celtic voor de komst van de voormalig jeugdspeler van Willem II.Van Dijk is op de weg terug van een blessure. De defensieve kracht liep in januari een enkelblessure op. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor Southampton. Hij is hard aan het trainen om bij de start van het nieuwe seizoen weer fit te zijn.