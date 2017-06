Dieven van tientallen exotische vogels krijgen hogere straffen dan geëist

DEN HAAG - De vijf Brabanders die in 2014 tientallen exotische vogels hebben gestolen uit onder meer Avifauna en Zoo Veldhoven gaan twee tot veertien maanden de cel in. Dit heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag besloten. De straffen zijn hoger dan wat het Openbaar Ministerie (OM) eiste.

Het OM wilde dat de hoofdverdachte tien maanden de cel in ging. Tegen de andere vier verdachten werden 101 dagen cel en taakstraffen tot 240 uur geëist. Dat viertal kreeg uiteindelijk gevangenisstraffen van twee tot acht maanden opgelegd.



De rechtbank vindt dat de mannen de vogelparken grote financiële schade hebben toegebracht. Ook hadden de diefstallen een grote emotionele impact op de medewerkers van de parken, omdat zij de dieren vaak jarenlang ‘met veel toewijding hebben gefokt en verzorgd’.



Veel geld waard

De dieven stalen onder andere toekans, neushoornvogels, kaketoes en kraagpapegaaien. Het vijftal nam de vogels mee uit Avifauna in Alphen aan den Rijn, ZOO Veldhoven en schuren in Udenhout en De Lier. Dit soort vogels leveren op de zwarte markt veel geld op. Sommige zeer zeldzame exemplaren zijn vijftienduizend euro per stuk waard.



De mannen hebben ook vogels gestolen die met uitsterven werden bedreigd en die specifieke verzorging nodig hebben. Een aantal vogels uit Avifauna is overleden als gevolg van de inbraak. Andere vogels waren in zeer slechte conditie toen zij werden aangetroffen. Het merendeel van de vogels is nooit teruggevonden.