Philharmonie Zuidnederland met openingsconcert Frans festival voor het eerst over de grens

EINDHOVEN - De Philharmonie Zuidnederland speelt in juli het openingsconcert van een groot muziekfestival in Zuid-Frankrijk. Het is voor het eerst sinds de fusie (2013) van het Brabants Orkest en het Limburgs Symphonie Orkest dat het gezelschap in het buitenland speelt. Intendant Stefan Rossu vindt buitenlandse optredens belangrijk voor de artistieke ontwikkelng van het orkest.

Het 'Festival International de Piano La Roque d'Anthéron' duurt van 21 juli tot en met 19 augustus. Het festival wordt vor de 37e keer gehouden; op het programma staan bijna zestig concerten met 64 pianisten en zeven orkesten.



Twee concerten

De Philharmonie Zuidnederland geeft tijdens het festival twee concerten, beide onder leiding van chef-dirigent Dmitri Liss.



Rossu ziet de reis naar Frankrijk als het begin van 'internationaal beleid'. "De Philharmonie moet internationaal zichtbaar worden. Een orkest met internationale allure is ook aantrekkelijk voor de bewoners van Brabant en Limburg".