Sandra Reemer (66) overleden aan borstkanker

SINT-MICHIELSGESTEL - Zangeres en presentatrice Sandra Reemer uit Sint-Michielsgestel is dinsdag op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker.

Dat heeft haar manager bevestigd.



Songfestival

Reemer werd in 1972 bij het grote publiek bekend toen ze met haar zangpartner Andres meedeed aan het Songfestival. Ze zou later nog twee keer Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival.



Later ging ze voor de televisie werken. Samen met Jos Brink presenteerde ze het programma Wedden Dat.



Sandra Reemer werd in 1950 geboren als Barbara Alexandra in het Indonesische Bandoeng. In 1958 vertrok het gezin Reemer naar Nederland en ging wonen in Sint-Michielsgestel.



