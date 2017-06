Gemeente Breda gaat NAC-stadion verkopen, huur voor club kan omlaag

BREDA - De gemeente Breda is bezig om het NAC-stadion te verkopen. Volgens bronnen moet de kogel voor 1 juli door de kerk zijn. Eén van de kandidaten om het stadion over te nemen is NHG Horeca Group. Voor voetbalclub NAC betekent de verkoop dat de huurkosten flink omlaag gaan.

NHG Horeca Group is geen onbekende met betrekking tot NAC. Het bedrijf baat al zo'n vier jaar de horeca uit van het Rat Verlegh Stadion en hielp de club destijds uit de financiële problemen door de inboedel over te nemen. Hetzelfde bedrijf organiseerde vorige week zondag, op eigen kosten, het promotiefeestje voor NAC op parkeerplaats P5.



Eigenaar Ebert Dollevoet, die de club NAC dus een warm hart toedraagt, bevestigt de overnameperikelen: "Het klopt dat ik al enige tijd met de gemeente in gesprek ben over de aankoop van het stadion."



Voorzichtig

Dollevoet wil verder niets kwijt over de onderhandelingen met de gemeente Breda en de plannen die hij met het Rat Verlegh Stadion heeft. Maar uit betrouwbare bron kan Omroep Brabant melden dat NHG het stadion een facelift wil geven en op de aangrenzende parkeerplaats P5 meer evenementen wil organiseren.



Ook wethouder Alfred Arbouw van Breda is voorzichtig in zijn uitlatingen. "Het is één van de scenario's die wij onderzoeken en we gaan zaken inderdaad nog voor het zomerreces in een openbare setting aan de Bredase politiek voorleggen. Dat was ook de opdracht van de gemeenteraad."



Verlaagde huur

Voetbalclub NAC gaat flink profiteren als de deal doorgaat. Door een verbeterde exploitatie kan de club rekenen op een verlaagde huur. Een zegen voor NAC, want de hoogte van de huur is al jaren een molensteen om de nek van de Bredase club.



NAC geen hoofdpijndossier meer

De verkoop van het stadion lijkt ook zeer gewenst bij de gemeente. Het draagt sterk bij aan een stukje (financiële) ontvlechting tussen Breda en NAC. Anders gezegd: een zorg minder.



NHG is geen vreemde eend in de bijt en ook nog eens een Brabantse onderneming die al in Breda opereert. Maar de gemeente Breda praat ook met andere partijen.



Hoeveel kost het stadion?

Het NAC-stadion zou voor 13 miljoen euro in de boeken staan. Welke prijs een eventuele koper moet neertellen, is niet bekend. In Waalwijk vond vorig jaar een soortgelijke deal plaats. De gemeente verkocht daar het stadion aan een projectontwikkelaar.



In 2003 kocht de gemeente Breda het Rat Verlegh Stadion van NAC omdat de club financieel zwaar in de problemen zat. Door de verkoop werd toen een faillissement afgewend.