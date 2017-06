Benito van de Pas reed voor niets naar Duitsland bij blessure Michael van Gerwen: 'Jammer'

FRANKFURT - Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld wonnen afgelopen weekend de World Cup of Darts. Even had Benito van de Pas de hoop om samen met Van Barneveld op het podium te staan. Hij ging met spoed naar Frankfurt als mogelijke vervanger van de geblesseerde Van Gerwen, dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.

Van de Pas had twee weken vakantie en zou komend weekend in Hamburg weer in actie komen. Tot vrijdag een telefoontje kwam. Van Gerwen had last van een slijmbeursontsteking en het was twijfelachtig of de regerend wereldkampioen in actie kon komen. "Ik stond stand-by. Michael was geblesseerd en kon misschien niet in actie komen. Ik werd gebeld of ik dringend die kant op kon komen."



Met de auto trok hij naar Frankfurt, onderweg bleek al dat Van Gerwen het besluit had genomen toch te gaan spelen. "Ik kwam om negen uur aan, maar een uur eerder wist ik al dat ik niet in actie zou komen." Van de Pas reed door en zag het Nederlandse duo indruk maken tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië (5-1).



Van de Pas trok dezelfde dag weer richting huis, zonder te darten. Dat was balen. "Het zit natuurlijk wel in je achterhoofd. En je moet wel gaan, anders had Raymond daar alleen gestaan als Michael niet had kunnen spelen. Dat kan ook niet. Het was voor niets. Jammer, maar het is niet anders." Vanuit huis zag hij Nederland de World Cup of Darts winnen. "Ik had ook niet anders verwacht. Ook omdat Schotland al uitgeschakeld was."