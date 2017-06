Geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke na ongeluk

BERGEN OP ZOOM - Tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke rijden dinsdagmiddag sinds kwart voor vijf geen treinen vanwege een ongeluk.

Op het spoor bij de Statieweg in Woensdrecht is een persoon voor de trein gekomen, dat meldt de NS. Hoelang de stremming gaat duren, is nog niet bekend.