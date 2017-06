José verzamelt eigenlijk alles: 'ik hou ervan als het huis lekker vol staat'

BREDA - Je hebt verzamelaars van bijvoorbeeld postzegels, munten of antiek, maar er is iemand die eigenlijk alles spaart. José Vermeulen uit Breda is gek op haar spulletjes. Het hele huis staat vol en dat maakt haar een gelukkig mens.

Als je bij José thuis komt, dan kun je blijven kijken. Ze spaart eigenlijk alles: kerstmannen, mariabeeldjes, klokken, boeddhabeeldjes. Niets is te gek.



"Dit is gewoon mijn smaak, ik hou ervan als het huis lekker vol staat, dat vind ik gezellig. Er zijn mensen die bij me binnen komen en zeggen: 'owjee, dit is niets voor mij'. Die vinden het meestal wel knus hier."Voorheen ging José regelmatig rommelmarkten af, maar toch heeft ze de meeste spullen gekregen van anderen. Ze weten José te vinden als er spullen over zijn: "Ik zeg zelden 'nee' tegen spullen, maar ze weten ook dat ze niet met van die rommel en plastic zooi aan moeten komen. Het moet wel een beetje behoorlijk zijn, wil ik het kunnen koesteren."Veel spullen om haar heen hebben, maakt Jose een gelukkig mens, maar het levert wel extra werk op. "Ik poets iedere dag, want ik hou niet van een rommelzooitje en het moet allemaal goed gesorteerd zijn. Soort bij soort en kleur bij kleur"Op de vraag of ze tussen kunst en kitch leeft, knikt ze instemmend, maar "het meeste is wel kunst hoor. Er zit mooi spul bij".