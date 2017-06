Van isoleerruimte naar woonkamer: vernieuwde GGZ-afdeling in Halsteren

HALSTEREN - De GGZ in Halsteren heeft dinsdagmiddag een vernieuwde afdeling geopend voor patiënten met zware psychische problemen. Hierdoor moet het aantal keer dat iemand in een isoleerruimte moet, flink afnemen.

"Een opname is al ingrijpend. Als je dan ook nog eens van je vrijheid benomen wordt, is het nog heftiger", vertelt Patrick Knapen, bestuurslid van de GGZ Westelijk Noord-Brabant. De GGZ gaat daarom bij korte opnames inzetten op de zogenaamde HIC-aanpak.

Minder dwang

De nieuwe aanpak wordt sinds enkele jaren landelijk uitgerold. In Halsteren zijn ze er in april mee gestart. Er is sprake van minder dwang voor de patiënt. De cliënten hebben meer vrijheid. "Ook blijven we meer in verbinding met mensen door meer oogcontact te maken, meer te praten en we denken in een rustige omgeving met ze na over oplossingen."



Ook de ruimten zijn een stuk vriendelijker ingericht, sinds de verbouwing vanwege de nieuwe aanpak. Een ruimte waar een patiënt zich voorheen terugtrok leek op een cel. Nu is het vaker een woonkamer met rustige kleuren



Korter

"Het werkt echt", benadrukt Knapen. "Een paar maanden geleden hadden we op deze afdeling acht isoleerruimten, nu maar één. We sluiten 75 procent minder mensen op en ook nog eens van kortere duur."